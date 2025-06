Fischer ging Weißer Hai in der Adria ins Netz

Letzte Sichtung erst zwei Jahre her

Das Institut erklärte weiters, dass Weiße Haie in der Adria keine Seltenheit seien, Sichtungen allerdings schon. Es sei aber erst das dritte Mal in 30 Jahren, dass die Sichtung ein Weißer Hai in der Mittelmeerregion bestätigt worden sei. Zuletzt wurde 2023 ein Exemplar in der kroatischen Adria gesichtet.