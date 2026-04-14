Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Lavant

Wieder Umweltfall: Ursache für Ölspur steht fest

Kärnten
14.04.2026 10:04
Die Einsatzkräfte richteten sofort eine Ölsperre ein, um eine Ausbreitung des Öls zu verhindern.
Die Einsatzkräfte richteten sofort eine Ölsperre ein, um eine Ausbreitung des Öls zu verhindern.(Bild: Feuerwehr Wolfsberg)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Am Freitag der letzten Woche rückten die Einsatzkräfte erneut zur Lavant im Bezirk Wolfsberg aus. Öl ist in den Fluss direkt in der Wolfsberger Innenstadt gelangt. Wie konnte das passieren? Die Ursache steht nun fest. 

0 Kommentare

Eine Serie von Umweltskandalen ereignete sich in kurzer Zeit entlang der Lavant – eine Vielzahl von Fischen musste ihr Leben lassen. 

Letzte Woche am Freitag wurden Fußgänger erneut auf eine schimmernde Ölspur in der Lavant direkt in der Wolfsberger Innenstadt aufmerksam – eine Ölsperre wurde eingerichtet. Indes begann auch die Polizei mit den Ermittlungen. „Wir konnten die Ölspur auf ein Brandereignis im Stadtgebiet von Wolfsberg zurückverfolgen“, berichtet Matthias Kogelnig von der Landespolizeidirektion. 

Auf dem Firmengelände war ein Radlader wenige Stunden davor in Flammen gestanden. Der 41-jährige Maschinenführer erlitt eine Rauchgasvergiftung. „Während der Löscharbeiten ist Öl ausgetreten und in den Regenwasserkanal gelangt“, bestätigt auch Silvia Kostmann von der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg.

Lesen Sie auch:
Erneut wurde die Lavant verschmutzt – diesmal direkt in der Innenstadt von Wolsberg.
Lavant in Gefahr
Erneut verschmutzt: Öl im Fluss sorgt für Aufsehen
10.04.2026
Krone Plus Logo
Naturschützer besorgt
Nach Lavant-Misere: Weitere Gewässer verunreinigt
31.03.2026
Krone Plus Logo
Totalausfall in Lavant
Kommen einzigartige Fische niemals wieder?
22.03.2026

„Wir gehen von keiner Gefahr für die Umwelt aus“, so Günther Weichlinger von der zuständigen Abteilung des Landes. Derzeit wartet der zuständige Landeschemiker Wieser noch auf die Auswertungen vom Labor. Tote Fische gab es diesmal immerhin keine.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
14.04.2026 10:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
716.310 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
180.684 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
106.004 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8174 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2134 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr Kärnten
In Lavant
Wieder Umweltfall: Ursache für Ölspur steht fest
Krone Plus Logo
Änderung bei Wehren
„Katastropheneinheit musste verkleinert werden“
Unverschämter Akt
Bub angefahren, 30 Euro für kaputte Hose geboten
Nach Pizzabestellung
Auto-Dieb ausgeforscht! Wagen stark beschädigt
Krone Plus Logo
Schneller dank Rasur
Fix: EM-Bronzener nimmt Olympia 2028 in Angriff
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf