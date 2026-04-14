Wieder Umweltfall: Ursache für Ölspur steht fest

Letzte Woche am Freitag wurden Fußgänger erneut auf eine schimmernde Ölspur in der Lavant direkt in der Wolfsberger Innenstadt aufmerksam – eine Ölsperre wurde eingerichtet. Indes begann auch die Polizei mit den Ermittlungen. „Wir konnten die Ölspur auf ein Brandereignis im Stadtgebiet von Wolfsberg zurückverfolgen“, berichtet Matthias Kogelnig von der Landespolizeidirektion.