Missbrauchsvorwürfe: US-Demokrat tritt zurück

Anschuldigungen „glaubwürdig“

In einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben, das von mehr als 50 ehemaligen Mitarbeitern Swalwells unterzeichnet wurde, wurden die Anschuldigungen als „schwerwiegend“ und „glaubwürdig“ bezeichnet. Darin wurde gefordert, der demokratische Abgeordnete solle sein Mandat im Kongress niederlegen und auf seine Kandidatur für das Gouverneursamt verzichten. Swalwell hatte in der Vorwahl im Juni als Favorit für die Nachfolge von Gouverneur Gavin Newsom gegolten.