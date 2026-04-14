„Er kannte Geheimnisse, hat sie ausgeplaudert“

„Verstehe seinen Suchtdruck“

Wenig später bekam auch der 38-Jährige die Fäuste des halb so alten Angeklagten zu spüren: „Er hat mich schon wochenlang drangsaliert, dass wir Tabletten tauschen. Er ist mich immer wieder deswegen angegangen. Ich verstehe seinen Suchtdruck, aber das wurde mir einfach zu viel“, so der Angeklagte am Landesgericht Steyr. Das Opfer kam zwar mit Prellungen und blauen Flecken davon, bangte aber um sein Leben: „Ich bin seit 15 Jahren eingesperrt und habe schon oft einkassiert, so ist das im Gefängnis. Aber was ich in diesen Minuten erlebt habe, ist mir noch nie passiert. Nach einem Schlag direkt aufs Auge wurde ich fast bewusstlos und mir wurde klar, wenn ich jetzt nicht Hilfe bekomme, ist es aus“, schildert der Frauenmörder die Situation. Ein Notruf per Knopf an die Justizwache rettete den eher kleinen und gebeugten, aber eloquenten Mann.