Obdachlosenkiller verprügelte Frauenmörder in Haft

Nasenbeinbruch für Mordanstifter

Auch seinem vorherigen Zellengenossen hatte er kurz zuvor, am 26. November 2025, einen offenen Nasenbeinbruch zugefügt. Auch dessen Weste ist nicht weiß, sondern blutrot: Er wurde zu zwölf Jahren plus Einweisung verurteilt, weil er 2018 mit gerade 18 Jahren einen 17-Jährigen angestiftet hatte, eine 20-Jährige in Zell am See zu erschießen. Bei der Einvernahme zur Attacke auf den heute 25-Jährigen meinte der 19-jährige Angeklagte: „Es ist mir damals nicht gut gegangen, aber ich habe ohne Grund auf ihn eingeschlagen.“