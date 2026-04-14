Erotikmesse führt zu erhöhtem Verkehrsaufkommen

Die Erotik- und Fetischmesse kann am Wochenende in der Stadt Salzburg zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen. Davor warnt der ARBÖ. Es werden Tausende Besucher erwartet, 50 Aussteller sind zu Gast.
Tausende Besucher werden von Freitag bis Sonntag im Messezentrum Salzburg erwartet. Denn an diesen drei Tagen findet die Erotik- und Fetisch-Messe statt. Rund 50 Aussteller präsentieren ihre Produkte zu den Themen wie Erotik, Sexualität, Fetisch und Lifestyle. Zusätzlich gibt es bis zu 25 Live-Shows auf der Hauptbühne.
Aufgrund des hohen Besucheraufkommens wird laut ARBÖ rund um das Messezentrum mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen sein. Speziell Freitagnachmittag sowie Samstag und Sonntag vor und nach der Messe sind die Westautobahn (A1), die Münchner Bundesstraße (B155) sowie die Zufahrten zum Messezentrum im Stadtgebiet staugefährdet.
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