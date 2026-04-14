Erotikmesse führt zu erhöhtem Verkehrsaufkommen

Tausende Besucher werden von Freitag bis Sonntag im Messezentrum Salzburg erwartet. Denn an diesen drei Tagen findet die Erotik- und Fetisch-Messe statt. Rund 50 Aussteller präsentieren ihre Produkte zu den Themen wie Erotik, Sexualität, Fetisch und Lifestyle. Zusätzlich gibt es bis zu 25 Live-Shows auf der Hauptbühne.