Suspendierter Staatsschutz-Chef kämpft vor Gericht

Der suspendierte Leiter des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) in Salzburg, Georg Angerer, legte gegen seine Dienstfreistellung Beschwerde ein. Das Bundesverwaltungsgericht muss nun entscheiden. Die Suspendierung war von der LPD mit zahlreichen Mitarbeiterbeschwerden begründet worden.