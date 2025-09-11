Unfassbare „Boltmania“ bei der Leichtathletik-WM

Eine Stunde lang also Stars ohne Ende auf dem roten Teppich. Bis zum Abschluss Usain Bolt präsentiert wurde. Da gab es kaum noch ein Halten bei den Fotografen. Foto-Shooting ohne Ende. Dann die Interviews. Nur ausgewählte Medien waren dabei. Dank meiner Freunde der World Athletics hielt der Größte aller Zeiten genau vor mir. Bereit fürs Interview. Bolt erinnerte sich auch an mich, habe ich doch all seine Goldenen bei Olympia und Weltmeisterschaften live erlebt. Aber warum kam er erst jetzt, acht Jahre nach seinem Abschied bei der WM in London wieder auf die große Bühne zurück? „Ich wollte mich vor allem um meine Familie kümmern. Eines Tages werde ich auch meine Kinder mit zu einer großen Meisterschaft mitnehmen, um ihnen zu zeigen, was ich früher gemacht habe. Vielleicht zur WM 2027 nach Peking.“