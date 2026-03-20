Brisant! „Athleten müssen mehr Hass akzeptieren“

Sie selbst blende negative Kommentare mittlerweile aus und konzentriere sich auf das, was in ihrer Macht steht. Und das mit Erfolg: In Tokio sprintete die 23-jährige Cambridge-Absolventin überraschend zum zweiten Platz. Ihre Reaktion auf die Medaille: „You can be an academic badass and a track goddess.“ („Du kannst eine akademische Überfliegerin und gleichzeitig eine Göttin auf der Laufbahn sein.“)