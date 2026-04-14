Eisenstadt lockt Läufer mit malerischer Strecke

Der Eisenstadtlauf ist ein Sport-Klassiker, den sich schon viele rot im Kalender angestrichen haben.
Am 24. April 2026 fällt der Startschuss zum traditionellen Eisenstadtlauf. Mit rund 600 Teilnehmern ist die Veranstaltung mittlerweile fixer Bestandteil des Sporteventprogramms in der Landeshauptstadt. Seit einigen Jahren gehört der „Lauf durch die kleinste Großstadt der Welt“ auch zum Österreichischen Volkslaufcup und zieht jährlich Begeisterte aus ganz Österreich an.
Mehr Teilnehmer aus Bundesländern
In diesem Jahr ist er auch Teil des Laufcup-Ost, wodurch sich das Organisationsteam noch mehr Teilnehmer aus den benachbarten Bundesländern erwartet. Gestartet wird wieder ab 17.45 Uhr in der Fußgängerzone nahe dem Rathaus. Die Läufer erwartet eine unverwechselbare Strecke mit dem Start in der historischen Innenstadt. Danach geht es über das beeindruckende Kasernengelände und durch den Schlosspark, vorbei am Schloss Esterhazy, zurück in Richtung Rathaus.
Wer es lieber länger möchte, hat die Möglichkeit, im Rahmen des 10-km-Bewerbs noch eine zweite Runde anzuhängen.
Viele Bewegungsfreudige erwartet
Organisatorin Uschi Bredlinger und ihr Laufteam Burgenland haben sich für den reibungslosen Ablauf mächtig ins Zeug gelegt. Bredlinger ist überzeugt: „Die wachsenden Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren zeigen, dass der Lauf gut ankommt. Mittlerweile haben wir Starter aus ganz Österreich, für die der Eisenstadtlauf schon fixer Bestandteil ihres Wettkampfkalenders ist.“
Durch die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Eisenstadt und dem Militärkommando Burgenland hat das Team es geschafft, den Eisenstadtlauf mit der Streckenführung durch das Gelände der Martinkaserne und den Schlosspark zu einem ganz besonderen Erlebnis für alle Altersklassen und Könnerstufen zu machen.
Distanzen & Bewerbe:
Nachwuchsläufe 300 m, 600 m, 1200 m
Businessrun (5 km; 3-er-Teams)
Eisenstadtlauf (5 km + 10 km)
Nordic Walking (5 km)
Anmeldungen unter: my.raceresult.com/380856/
Weitere Infos unter: www.laufteamburgenland.com
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