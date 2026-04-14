Eisenstadt lockt Läufer mit malerischer Strecke

Mehr Teilnehmer aus Bundesländern

In diesem Jahr ist er auch Teil des Laufcup-Ost, wodurch sich das Organisationsteam noch mehr Teilnehmer aus den benachbarten Bundesländern erwartet. Gestartet wird wieder ab 17.45 Uhr in der Fußgängerzone nahe dem Rathaus. Die Läufer erwartet eine unverwechselbare Strecke mit dem Start in der historischen Innenstadt. Danach geht es über das beeindruckende Kasernengelände und durch den Schlosspark, vorbei am Schloss Esterhazy, zurück in Richtung Rathaus.