Die Ärzte treten 2027 gleich zweimal in Wien auf

Fans fürchteten schon Karriere-Ende

In den vergangenen Jahren bangten Fans um die Band. Denn das Berliner Trio deutet seit vielen Jahren immer wieder ein mögliches Karriere-Ende an, wie „NTV“ schreibt. Jenseits der 60 wolle er eigentlich nicht unbedingt noch den Rockstar geben, erklärte beispielsweise einst Sänger Farin Urlaub. Inzwischen ist er 62 und steht immer noch mit seiner Gitarre auf der Bühne.