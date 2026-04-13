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Die Ärzte treten 2027 gleich zweimal in Wien auf

Society International
13.04.2026 18:25
Die Ärzte werden im Zuge ihrer Tour kommendes Jahr gleich zweimal in Wien auftreten.
Die Ärzte werden im Zuge ihrer Tour kommendes Jahr gleich zweimal in Wien auftreten.(Bild: AP/APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schon seit mehreren Jahren fürchteten Fans der Band Die Ärzte, dass sie ihre Karriere beenden könnten. Doch ganz im Gegenteil: 2027 geht die Punkrock-Band auf Tour – und spielt dabei gleich zweimal in der Wiener Stadthalle!

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Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte („Noise“, „Schrei nach Liebe“, „Zu spät“) geht kommendes Jahr wieder auf Tour. Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub und Bassist Rodrigo „Rod“ González sowie Barracuda Music kündigten auf ihrer Homepage auch zwei Konzerte in der Wiener Stadthalle am 12. und 13. Mai 2027 an.

Fans fürchteten schon Karriere-Ende
In den vergangenen Jahren bangten Fans um die Band. Denn das Berliner Trio deutet seit vielen Jahren immer wieder ein mögliches Karriere-Ende an, wie „NTV“ schreibt. Jenseits der 60 wolle er eigentlich nicht unbedingt noch den Rockstar geben, erklärte beispielsweise einst Sänger Farin Urlaub. Inzwischen ist er 62 und steht immer noch mit seiner Gitarre auf der Bühne.

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„Gänsehaut und Freudentränen“
„Manchmal kommen sie wieder. Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was“, hieß es in der Ankündigung. „Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich.“

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