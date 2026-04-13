Die Ärzte treten 2027 gleich zweimal in Wien auf

Schon seit mehreren Jahren fürchteten Fans der Band Die Ärzte, dass sie ihre Karriere beenden könnten. Doch ganz im Gegenteil: 2027 geht die Punkrock-Band auf Tour – und spielt dabei gleich zweimal in der Wiener Stadthalle!
Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte („Noise“, „Schrei nach Liebe“, „Zu spät“) geht kommendes Jahr wieder auf Tour. Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub und Bassist Rodrigo „Rod“ González sowie Barracuda Music kündigten auf ihrer Homepage auch zwei Konzerte in der Wiener Stadthalle am 12. und 13. Mai 2027 an.
Fans fürchteten schon Karriere-Ende
In den vergangenen Jahren bangten Fans um die Band. Denn das Berliner Trio deutet seit vielen Jahren immer wieder ein mögliches Karriere-Ende an, wie „NTV“ schreibt. Jenseits der 60 wolle er eigentlich nicht unbedingt noch den Rockstar geben, erklärte beispielsweise einst Sänger Farin Urlaub. Inzwischen ist er 62 und steht immer noch mit seiner Gitarre auf der Bühne.
„Gänsehaut und Freudentränen“
„Manchmal kommen sie wieder. Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was“, hieß es in der Ankündigung. „Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.