Promi-Männer solidarisieren sich mit Fernandes

Mit der Liste sei es aber noch nicht getan. Der Weg „für uns Männer“ sei „noch unendlich weit“, fuhr Battal fort. Wie berichtet, wirft die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor, Männer mit diversen gefälschten Profilen in ihrem Namen kontaktiert zu haben. Er soll ihnen pornografische Videos und erotische Fotos geschickt, auch Telefonsex mit ihnen gehabt haben – mithilfe einer KI-generierten Stimme von Fernandes. Am Freitag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Itzehoe in Deutschland wieder Ermittlungen gegen Ulmen aufgenommen hat. Er bestreitet die Vorwürfe über seine Anwältinnen und Anwälte.