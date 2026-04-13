Eltern des Täters tragen Mitschuld an Morden

Bereits kurz nach der Tat und während der Gerichtsverhandlung war Behördenversagen vor der Tat offensichtlich geworden. Der Mörder war in seiner Jugend den Behörden mehrfach wegen seiner Neigung zu Gewalt aufgefallen, unternommen wurde nichts. Es sei bekannt gewesen, dass der Täter „potenziell hochgefährlich“ gewesen sei, so Fulford.