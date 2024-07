Zeugin: „Wie eine Szene aus einem Horrorfilm“

Eine „Szene wie aus einem Horrorfilm“ spielte sich am Montag in der englischen Hafenstadt Southport ab. Mit einem Messer ging ein Angreifer während einer Tanzveranstaltung auf Kinder im Volksschulalter los. Zwei Opfer überlebten die Bluttat nicht. Der mutmaßliche Täter soll ein 17-Jähriger sein, der sich in Haft befindet.