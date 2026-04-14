Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Worauf kann man sich in Zeiten wie diesen noch verlassen? Auf Empfehlungen, am besten von Menschen, denen man vertraut. Rund 111.000 Salzburger schenken tagtäglich der „Salzburg Krone“ und ihren Redakteuren dieses Vertrauen, wie die aktuelle Media-Analyse belegt. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken und Ihnen in unserem neuen Newsletter noch persönlichere Lese-Empfehlungen mitgeben.