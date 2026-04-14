Worauf kann man sich in Zeiten wie diesen noch verlassen? Auf Empfehlungen, am besten von Menschen, denen man vertraut. Rund 111.000 Salzburger schenken tagtäglich der „Salzburg Krone“ und ihren Redakteuren dieses Vertrauen, wie die aktuelle Media-Analyse belegt. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken und Ihnen in unserem neuen Newsletter noch persönlichere Lese-Empfehlungen mitgeben.
Ein Newsletter voll Geschichten, die Salzburg bewegen und die keine künstliche Intelligenz schreiben kann. Weil es unsere Redakteure sind, die sorgfältig recherchieren, um Sie täglich mit Informationen aus Ihrem Bundesland zu versorgen. Mit Geschichten, bei denen die Menschen im Mittelpunkt stehen. Geschichten, die aufdecken, aufregen, ans Herz gehen.
Wie die skandalösen Zustände am Salzburger Hauptbahnhof mit Gewalt und Kriminalität, von denen Polizei und Politik schon lange wissen, sie aber bis heute nicht in den Griff bekommen haben. Jetzt entpuppt sich Salzburg auch noch als Hochburg der Fahrrad-Diebe.
Oder die Geschichte vom Leid dutzender Katzen auf einem Hof in Seekirchen. Auch hier wissen die Behörden schon lange Bescheid, aber es brauchte beherzte Tierfreunde, um die Missstände an die Öffentlichkeit zu bringen.
Zum Abschluss etwas Positives: Nach Kritik soll die Stromrechnung der Salzburg AG für die Kunden endlich übersichtlicher werden. Das alles und noch vieles mehr lesen Sie heute in Ihrer „Salzburg Krone“ und online auf krone.at.
Sie können auch weiterhin darauf vertrauen, dass die „Krone“ ganz genau hinschaut und wo nötig den Finger in die Wunde legt. Denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!
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