Retz verspricht sich gute Chancen für Landesschau

Die Weinmetropole hat auch bei vergorenem Rebensaft viel zu bieten

Retz zeigt auch bis heute seine Errungenschaften als als einstiges Zentrum des Weinhandels, wie das bekannte Retzer Erlebniskeller-System als eines der größten historischen Weinkellersysteme Mitteleuropas (über 20 Kilometer lang). Bis heute ist Retz vom Weinbau geprägt. Die Landesausstellung könnte hier in einem authentischen städtischen Umfeld stattfinden, ohne dass neue Großbauten „auf der grünen Wiese“ errichtet werden müssten. Stattdessen bietet sich die einmalige Chance, bestehende historische Gebäude und Plätze neu zu beleben und zeitgemäß zu inszenieren, argumentiert man.