„Blöd“ geschaut: Maurer vermöbelt jungen Studenten

Ein Auftritt, der sitzt – und zwar leider nicht nur im übertragenen Sinn: Dass es sich beim Angeklagten um ein echtes Kraftpaket handelt, war selbst in Arbeitskleidung kaum zu übersehen. Diese Erfahrung musste auch ein 22-jähriger Student im vergangenen Sommer in der Feldkircher Innenstadt machen. „Ich hatte mich an jenem Abend mit ein paar Freunden getroffen“, schildert er am Montag ruhig beim Prozess am Landesgericht Feldkirch.