Großfahndung nach geflohenem Häftling

Helikopter im Einsatz

Nach dem Geflohenen wird nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Vorarlberg gesucht. Unter anderem ist ein Helikopter im Einsatz, um den Mann ausfindig zu machen. Mehr Details wollte die Exekutive nicht bekannt geben, Gefahr gehe von dem Mann allerdings keine aus, hieß es.