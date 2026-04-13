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Großfahndung nach geflohenem Häftling

Vorarlberg
13.04.2026 12:32
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Kantonpolizei St. Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Schweiz ist am Montag in unmittelbarer Nähe zur Grenze nach Vorarlberg ein Häftling bei einem Transport geflohen. Nach dem Mann wird nun gefahndet – auch im Ländle. 

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Der Mann war am Montagvormittag noch am Polizeistützpunkt Thal in Gewahrsam. Der Stützpunkt liegt in der Gemeinde Rheineck und damit in unmittelbarer Nähe zu Vorarlberg. Im Zuge eines Transports dürfte der Häftling zu Fuß geflohen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis jetzt erfolglos.   

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Helikopter im Einsatz
Nach dem Geflohenen wird nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Vorarlberg gesucht. Unter anderem ist ein Helikopter im Einsatz, um den Mann ausfindig zu machen. Mehr Details wollte die Exekutive nicht bekannt geben, Gefahr gehe von dem Mann allerdings keine aus, hieß es. 

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