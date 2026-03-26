Häftling flüchtete bei einem begleiteten Ausgang

Die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Gesucht wird ein 32-Jähriger mit schwarzer Jacke, blauer Hose und grauen Schuhen. Der Mann ist am Donnerstagvormittag bei einem begleiteten Ausgang in Asten getürmt. Er war in der dortigen Justizanstalt untergebracht.
Ein 32-Jähriger, der zuletzt in der Justizanstalt Asten untergebracht war, hat am Donnerstag bei einem begleiteten Ausgang plötzlich die Flucht ergriffen. Laut Justizministerium soll der Mann in der Vergangenheit schon mehrfach auf Ausgang gewesen sein und sich dabei aber stets an alle mit ihm getroffenen Vereinbarungen gehalten haben.
Prüfung des Falles
Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug hat umgehend eine Prüfung des Falles veranlasst. Die Fahndung durch die Polizei war am Donnerstagabend noch im Laufen. Der 32-Jährige soll um 10.45 Uhr bei einem Besuch des Einkaufszentrums FrunPark davongerannt sein. Seinem Begleiter gelang es nicht mehr, den Ausreißer zu erwischen.
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