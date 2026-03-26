Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahndung läuft

Häftling flüchtete bei einem begleiteten Ausgang

Oberösterreich
26.03.2026 16:17
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Gesucht wird ein 32-Jähriger mit schwarzer Jacke, blauer Hose und grauen Schuhen. Der Mann ist am Donnerstagvormittag bei einem begleiteten Ausgang in Asten getürmt. Er war in der dortigen Justizanstalt untergebracht.

0 Kommentare

Ein 32-Jähriger, der zuletzt in der Justizanstalt Asten untergebracht war, hat am Donnerstag bei einem begleiteten Ausgang plötzlich die Flucht ergriffen. Laut Justizministerium soll der Mann in der Vergangenheit schon mehrfach auf Ausgang gewesen sein und sich dabei aber stets an alle mit ihm getroffenen Vereinbarungen gehalten haben.

Prüfung des Falles
Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug hat umgehend eine Prüfung des Falles veranlasst. Die Fahndung durch die Polizei war am Donnerstagabend noch im Laufen. Der 32-Jährige soll um 10.45 Uhr bei einem Besuch des Einkaufszentrums FrunPark davongerannt sein. Seinem Begleiter gelang es nicht mehr, den Ausreißer zu erwischen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.03.2026 16:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
131.850 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.348 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.865 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1890 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1708 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1520 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Mehr Oberösterreich
Tragischer Unfall
20-Jährige starb bei Frontalkollision in Tunnel
Fahndung läuft
Häftling flüchtete bei einem begleiteten Ausgang
Felix Römer
Dann wird die österreichische Seele zum Schnitzel
Prozess in Linz
Auf Temu fürs Pokerspielen 50 „Blüten“ bestellt
Im Halstuch verfangen
Mann schnitt sich mit Winkelschleifer ins Gesicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf