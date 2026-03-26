Häftling flüchtete bei einem begleiteten Ausgang

Ein 32-Jähriger, der zuletzt in der Justizanstalt Asten untergebracht war, hat am Donnerstag bei einem begleiteten Ausgang plötzlich die Flucht ergriffen. Laut Justizministerium soll der Mann in der Vergangenheit schon mehrfach auf Ausgang gewesen sein und sich dabei aber stets an alle mit ihm getroffenen Vereinbarungen gehalten haben.