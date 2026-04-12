Absturz in Salzburg: Kletterin schwer verletzt

Am Plombergstein in St. Gilgen (Salzburg) stürzte am Sonntag eine Kletterin ab. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde per Taubergung ins Tal gebracht.
Die Frau hatte mit ihrem Seilpartner gegen Mittag eine sogenannte Mehrseillängentour unternommen. Sie stürzte dabei ab. Die genauen Umstände sind noch nicht bekannt.
Das Team des Rettungshubschraubers C6 führte eine Taubergung durch. Auf einem Zwischenlandeplatz wurde die Verunfallte erstversorgt. Ein Polizist und ein Bergretter halfen dabei. Anschließend wurde die Frau ins Spital geflogen.
Im Einsatz waren fünf Einsatzkräfte der Bergrettung in St. Gilgen, der Rettungshubschrauber C6, die Polizei und die Alpinpolizei.
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