Kinderbetreuung ist nur in Firmen gesichert

Vorbei war es mit dem Pleite-Verein offiziell am 31. Mai. Jetzt teilen sich andere Anbieter den Markt auf. Im Krankenhaus Schwarzach und im Tauernklinikum hat das Salzburger Hilfswerk übernommen. Im Betriebskindergarten der Salzburg AG und bei einer Raiffeisen-Einrichtung ist die neue, gemeinnützige GmbH BeKi (Betriebliche Kinderbetreuung) am Zug. Auch Anbieter Koko übernimmt einen Standort.