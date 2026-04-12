Großrazzia auf der Rossfeld-Panoramastraße

Auch ein österreichischer Motorradlenker durfte wegen massiver Mängel nicht mehr weiterfahren. Das ging sogar soweit, dass ein falscher Reifen demnächst geplatzt wäre. Der Gummi war durch den Kontakt mit dem Rahmen extrem abgerieben. Einen gültigen Führerschein konnte der Lenker auch nicht vorweisen. Er muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.