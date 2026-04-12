Großrazzia auf der Rossfeld-Panoramastraße

Bei einer Großrazzia der deutschen Polizei an der Rossfeld-Panoramastraße nahe Hallein wurden 80 Motorräder und Fahrzeuge kontrolliert. Auch die österreichische Polizei unterstützte. Es gab unzählige Anzeigen.
Die Beamten hielten am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr Fahrzeuge auf. Für die Aktion waren zwei stationäre Kontrollstellen aufgebaut worden.
Hauptaugenmerk war, ob technische Veränderungen an den Fahrzeugen durchgeführt wurden. Es gab unzählige Beanstandungen, wie falsche Scheinwerfer, falsch verbaute Bremshebel oder Fußrasten. In zehn Fällen waren die Mängel so massiv, dass die Lenker nicht mehr weiterfahren durften.
Ein polnischer Lenker fiel besonders auf: Er machte die Beamten mit speziellen Fahrmanövern und Schleudergeräuschen auf sich aufmerksam. Der Pkw wurde sichergestellt.
Auch ein österreichischer Motorradlenker durfte wegen massiver Mängel nicht mehr weiterfahren. Das ging sogar soweit, dass ein falscher Reifen demnächst geplatzt wäre. Der Gummi war durch den Kontakt mit dem Rahmen extrem abgerieben. Einen gültigen Führerschein konnte der Lenker auch nicht vorweisen. Er muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.
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