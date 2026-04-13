Jede Menge „Felicità“ in Mörbisch

Ein Jahr nach dem viel umjubelten, ausverkauften Konzert im Sommer 2025 kehren Al Bano und Romina Power am 11. August auf die Seebühne in Mörbisch zurück. Wetten, dass die Legenden bei der italienischen Schlagernacht „Amore italiano“ ihre zeitlosen Hymnen wie „Felicità“, „Sempre sempre“ oder „Libertà“ zum Besten geben werden, mit denen sie sich in die Herzen von Millionen Menschen gesungen haben?