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Jede Menge „Felicità“ in Mörbisch

Kultur & Events
13.04.2026 10:57
Promotion
(Bild: RaMaR_pictures)

„Amore italiano“, die italienische Schlagernacht in Mörbisch: Al Bano & Romina Power plus Freunde bescheren den Fans am 11. August ein atemberaubendes Spektakel. Tickets mit BonusCard-Ermäßigung im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern! 

Ein Jahr nach dem viel umjubelten, ausverkauften Konzert im Sommer 2025 kehren Al Bano und Romina Power am 11. August auf die Seebühne in Mörbisch zurück. Wetten, dass die Legenden bei der italienischen Schlagernacht „Amore italiano“ ihre zeitlosen Hymnen wie „Felicità“, „Sempre sempre“ oder „Libertà“ zum Besten geben werden, mit denen sie sich in die Herzen von Millionen Menschen gesungen haben?

Neben den Hauptakteuren machen weitere Italo-Stars die Schlagernacht zum unvergesslichen Erlebnis, darunter der „italienische Elvis“ Bobby Solo („Una lacrima sul viso“), die energiegeladene Fiordaliso („Non voglio mica la luna“) sowie das Mutter-Sohn-Duo Fausta & Alessandro, das eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen wird. Gemeinsam gestalten die Top-Interpreten ein Vorprogramm, das die Vielfalt der Italo-Musikkultur authentisch und emotional erlebbar macht.

Zitat Icon

Wir möchten ,Amore italiano’ zum fixen Bestandteil im Kultursommer machen.

Veranstalter Wolfgang Werner

Nach dem Feedback des Publikums im Vorjahr vertraut Veranstalter Werner auf ein überarbeitetes Regiekonzept: Knackiger, noch stimmungsvoller – „Amore italiano“ in Reinkultur.

Rasch Karten sichern 
Im August 2025 verzauberten Al Bano und Romina Power die Fans in Mörbisch. Heuer gibt es ein Dacapo “Amore italiano“, die italienische Schlagernacht in Mörbisch: Al Bano, Romina Power & Co. bescheren den Fans am 11. August ein atemberaubendes Musikspektakel. Tickets mit attraktivem BonusCard-Rabatt können Sie sich jetzt noch schnell im Krone Ticketshop sichern!

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AMORE ITALIANA – die italienische Schlagernacht
(Bild: Wolfgang Werner)

Mörbisch am Neusiedlersee verwandelt sich in ein romantisches Küstenstädtchen wie an der Adria, wenn die Topstars des Italo-Schlagers, Al Bano und Romina Power, bei „Amore Italiana – die italienische Schlagernacht“ auf der Seebühne ihre unsterblichen Hits anstimmen. 

📅 Di, 11.08.2026 20:00 Uhr
📍Seebühne Mörbisch, Mörbisch am See

🎟️ HIER geht‘s zu den Tickets! 

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