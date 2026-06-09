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Vatertagsaktion für Pferdefans beim LGCT Vienna

Österreich
09.06.2026 08:59
Promotion
(Bild: Lisa Janout)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wer zum Vatertag gemeinsame Zeit statt klassischer Geschenke schenken möchte, findet bei der Longines Global Champions Tour Vienna im Schloss Schönbrunn eine besondere Gelegenheit. Für kurze Zeit gibt es bis zu -30% auf ausgewählte Ticketkategorien sowie attraktive Zusatzangebote exklusiv für BonusCard-Besitzer im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Springreitserien der Welt und bringt die internationale Spitze des Pferdesports an außergewöhnliche Austragungsorte. Von 24. bis 27. September 2026 macht die Longines Global Champions Tour erneut vor der beeindruckenden Kulisse von Schloss Schönbrunn Station.

Im Rahmen der Vatertagsaktion dürfen sich Besucher nicht nur über vergünstigte Tickets freuen. Auf die Gäste warten auch besondere Einblicke hinter die Kulissen des internationalen Pferdesports.

„Der Vatertag ist eine schöne Gelegenheit, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Die Longines Global Champions Tour verbindet Spitzensport, die einzigartige Atmosphäre von Schönbrunn und besondere Erlebnisse für die ganze Familie. Genau das macht sie zu einem außergewöhnlichen Geschenk“, sagt Veranstalterin Sonja Klima.

(Bild: Stefano Grasso/ LGCT of Vienna)

Ein Event für die ganze Familie
Ergänzt wird das Programm durch einen eigenen Kindertag mit freiem Eintritt, der auch jungen Besuchern und Besucherinnen einen Zugang zum Pferdesport ermöglicht.

Jetzt Tickets sichern! 
Die Vatertagsaktion ist für kurze Zeit verfügbar. Wer live dabei sein will, sollte sich jetzt Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern.

Exklusiv für Krone Abonennten
Jetzt Vatertagsvorteil sicher – Danke Papa! 
(Bild: Stefano Grasso/LGCT)

Jetzt Tickets für die Longines Global Champions Tour Vienna im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern und vom exklusiven Vatertagsvorteil profitieren – das perfekte Geschenk für Pferdesport-Fans.

Vaterertagsaktion gültig für:

  1. Donnerstag, 24.9. & Freitag, 25.9.2026
    10 % auf Arena-Tickets
    30 % Rabatt auf Panorama-Tickets inkl. Parcours Walk mit (Ex-)Reiter, Erklärung der Hindernisse, Fotomöglichkeit im Parcours 
    30 % Rabatt auf GC Lounge-Tickets inkl. Parcours Walk mit (Ex-)Reiter, Erklärung der Hindernisse, Fotomöglichkeit im Parcours 
  2. Samstag, 26.9. & Sonntag, 27.9.2026
    10 % auf Arena-Tickets
    25 % auf Panorama-Tickets 
    25 % auf GC Lounge-Tickets 

Schnell sein lohnt sich!
Hier geht‘s zum Krone Ticketshop
Begrenztes Ticketkontingent – die Aktion ist buchbar bis inklusive 15.6.2026, bzw. nur solange der Vorrat reicht. Max. 4 Tickets pro BonusCard.

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