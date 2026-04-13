Schwer enttäuscht

De facto zeigen sich fast drei Viertel der Jugendlichen persönlich enttäuscht von ihren Volksvertretern. 72 Prozent sind überzeugt, dass „es Politiker nicht kümmert, was Leute wie ich denken“. Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass 56 Prozent der Meinung sind, eine „starke Hand“ müsse im Staat für Ordnung sorgen. Wie sich eine solche starke Hand anfühlt, lässt sich derzeit sowohl im Osten – von Ungarn bis Russland – als auch im Westen beobachten, wo die USA gerade wieder „great again“ werden.