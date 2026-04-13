Schwer enttäuscht

Die weltpolitischen Ereignisse halten uns so sehr im Bann, dass wichtige Erkenntnisse, die unsere Zukunft bestimmen, kaum Gehör finden. Den politisch Verantwortlichen mag dieses Stillschweigen nicht unrecht sein: Denn was nicht laut wird, wird selten laut hinterfragt. Immerhin sind 58 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren mit dem Funktionieren der Demokratie in Österreich unzufrieden. Vor fünf Jahren lag dieser Wert noch bei 38 Prozent.
Erschütternd erscheint vor allem: Von allen Institutionen genießen die politischen Parteien das geringste Vertrauen. Ganze 61 Prozent der jungen Österreicher vertrauen ihnen nicht, 48 Prozent haben kein Vertrauen ins Parlament und 47 Prozent keines in die Regierung. Wir sprechen hier von jener Generation, die bald erstmals an die Wahlurnen tritt. Diese ernüchternden Erkenntnisse liefert die große Jugendstudie aller 14 Pädagogischen Hochschulen, für die rund 15.000 junge Menschen befragt wurden.
De facto zeigen sich fast drei Viertel der Jugendlichen persönlich enttäuscht von ihren Volksvertretern. 72 Prozent sind überzeugt, dass „es Politiker nicht kümmert, was Leute wie ich denken“. Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass 56 Prozent der Meinung sind, eine „starke Hand“ müsse im Staat für Ordnung sorgen. Wie sich eine solche starke Hand anfühlt, lässt sich derzeit sowohl im Osten – von Ungarn bis Russland – als auch im Westen beobachten, wo die USA gerade wieder „great again“ werden.
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