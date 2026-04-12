Biber in „Haider Senke“ lässt Wogen hochgehen

Ihre Forderung: Mit betroffenen Landwirten sollen Gespräche über Ausgleichszahlungen für vernässte Wiesen aufgenommen werden. Außerdem regen die Grünen an, dass die Gemeinde mit dem „Schotterschilling“, das sind Abgaben des Diabaswerkes für Naturschutz, Flächen angekauft werden sollen.