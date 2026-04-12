Biber in „Haider Senke“ lässt Wogen hochgehen

In Saalfelden sorgt ein Biber, der in der Feuchtwiese „Haider Senke“ heimisch geworden ist, für Diskussionen. Die Grünen kritisieren, dass die Stadtgemeinde einen Antrag auf Entfernung der Schutzbauten gestellt hat.
Bei der Bezirkshauptmannschaft ging ein Antrag auf Entfernung der Biberdämme und Regulierung des unter Schutz stehenden Tieres ein. Das stößt auf Kritik der Grünen.
Die Ursprünglichkeit des Gebietes soll erhalten bleiben, heißt es in der Stellungnahme. Sie wollen in der Sitzung der Gemeindevertretung am Montag (13. April) einen dringlichen Antrag einbringen.
Ihre Forderung: Mit betroffenen Landwirten sollen Gespräche über Ausgleichszahlungen für vernässte Wiesen aufgenommen werden. Außerdem regen die Grünen an, dass die Gemeinde mit dem „Schotterschilling“, das sind Abgaben des Diabaswerkes für Naturschutz, Flächen angekauft werden sollen.
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