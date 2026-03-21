320.000 junge Bäume für Salzburgs Wälder

Bei der großen Aufforstungsoffensive der Bundesforste gehört Salzburg zu den Schwerpunktgebieten. Das Konzept für die Zukunft: Es werden möglichst viele verschiedene Baumarten gepflanzt, damit der Wald für Klimakrise und Co. gewappnet ist.
Rund 320.000 Jungbäume werden in Salzburgs Bundesforste-Gebieten gepflanzt. Rekordhalter ist dabei das Revier Alm bei Saalfelden mit 37.000 Setzlingen. „Der Klimawandel stellt die Wälder vor große Herausforderungen“, so Stefan Schörghuber von den Bundesforsten. Eine möglichst große Vielfalt mit verschiedenen Baumarten sei die beste Risikovorsorge, betont er.
Anteil der Fichte nimmt ab
In Salzburg werden zwei Drittel der Jungbäume Lärchen sein. Der Anteil liegt damit sogar deutlich über dem Bundes-Schnitt von mehr als 50 Prozent. Die Fichte hat künftig einen Anteil von nur noch 20 Prozent.
Weiters stehen rund 16.000 Tannen und 13.000 Bergahorne auf dem Pflanzplan. Auch kleinere Anteile von Kiefer, Eibe oder Stieleiche sorgen für eine möglichst hohe Vielfalt im Wald, was generell auch die Biodiversität fördert.
In Salzburg betreuen die Bundesforste rund 200.000 Hektar Naturfläche. Das sind etwa 28 Prozent der Landesfläche. Davon sind rund 120.000 Hektar Waldgebiete. „Der Wald ist ein Alleskönner“, betont Schörghuber. Vor allem in alpinen Lagen ist auch die Schutzfunktion vor Naturgefahren wie Rutschungen wichtig. Und: „Der Wald hat einen enormen Erholungswert.“
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