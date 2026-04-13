Krankenpfleger schafft aus Holz neues Leben

Dliegraußen, im stillen, kraftvollen Waldviertel, schlägt das zweite Herz des Diplomkrankenpflegers aus Raisdorf im Bezirk Horn. Zwischen Fichten, Nebel und knorrigen Stämmen wird die Natur für ihn zur Inspiration. Was als Ausgleich begann, wurde zur Leidenschaft: Motorsägen-Holzschnitzen. Laut, kraftvoll, archaisch – und doch voller Feingefühl. Dabei gilt für Weikmann ein eisernes Gesetz: Für seine Kunst darf kein Baum sterben. Geschnitzt wird nur mit Holz, das bereits aus dem Kreislauf gefallen ist – aussortierte Stämme, ohne wirtschaftlichen Wert. Genau darin liegt für ihn die tiefere Bedeutung: Aus dem, was niemand mehr braucht, entsteht Neues. Ausdruck. Leben.