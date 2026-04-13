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Schnitz-Künstler

Krankenpfleger schafft aus Holz neues Leben

Niederösterreich
13.04.2026 19:00
Motorsägenkünstler wie Markus Weigmann schaffen aus Holz beeindruckende Skulpturen.
Motorsägenkünstler wie Markus Weigmann schaffen aus Holz beeindruckende Skulpturen.(Bild: Gabriele Moser)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Zwei Welten, ein Herzschlag: Wenn andere schlafen, kämpft Markus Weigmann auf der Intensivstation in Horn um Leben. Wenn er frei hat, schenkt er totem Holz eine zweite Chance.

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Dliegraußen, im stillen, kraftvollen Waldviertel, schlägt das zweite Herz des Diplomkrankenpflegers aus Raisdorf im Bezirk Horn. Zwischen Fichten, Nebel und knorrigen Stämmen wird die Natur für ihn zur Inspiration. Was als Ausgleich begann, wurde zur Leidenschaft: Motorsägen-Holzschnitzen. Laut, kraftvoll, archaisch – und doch voller Feingefühl. Dabei gilt für Weikmann ein eisernes Gesetz: Für seine Kunst darf kein Baum sterben. Geschnitzt wird nur mit Holz, das bereits aus dem Kreislauf gefallen ist – aussortierte Stämme, ohne wirtschaftlichen Wert. Genau darin liegt für ihn die tiefere Bedeutung: Aus dem, was niemand mehr braucht, entsteht Neues. Ausdruck. Leben.

Wenn die Späne fliegen, entstehen Figuren, die Geschichten erzählen – von Tieren, von Menschen, von Emotionen. Es ist ein stiller Dialog zwischen Mensch und Material, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und vielleicht auch eine Art Verarbeitung eines Berufs, der oft an die Grenzen geht.

Auch Lisa Hirschbichler, die legendäre „Schoaten-Hexe“ aus Salzburg ist beim Holzschnitzevent ...
Auch Lisa Hirschbichler, die legendäre „Schoaten-Hexe“ aus Salzburg ist beim Holzschnitzevent von Weigmann dabei.(Bild: Gabriele Moser)

Mit seinem gemeinnützigen Verein „Forum Kunst aus Holz“ setzt Weigmann nun ein starkes Zeichen: Von 24. bis 26. April verwandelt sich Gallien im Bezirk Horn in ein internationales Zentrum der Holzkunst. 37 Künstler aus 18 Nationen reisen an, um live Skulpturen entstehen zu lassen – roh, direkt, faszinierend. Beim spektakulären Speed Carving zählt jede Minute, während rundherum ein Fest für alle Sinne wächst: Kunsthandwerksmarkt, regionale Kulinarik, Musik und sogar Verlosungen sorgen für lebendige Atmosphäre – bei freiem Eintritt.

Was hier im Waldviertel passiert, ist weit mehr als ein Event. Es ist eine Hommage an die Natur, an die zweite Chance – und an die leise Erkenntnis, dass selbst im scheinbar Wertlosen noch etwas Großes, Mystisches verborgen liegt. 

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