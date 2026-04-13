Jagdvergabe als heißes Eisen: Stadt ist nun am Zug

FP Innsbruck: „Werden nicht zustimmen“

Innsbrucks FP-StR Markus Lassenberger hat sich seine Meinung bereits gebildet. „Dass die Stadt einen neuen Pächter für ihre Eigenjagd sucht, ist gut und recht. Aber wenn der Bestbieter jene Person ist, die vor Jahren sogar von der Polizei von der Nordkette festgenommen und ausgeflogen wurde, dann ist an eine Vergabe an diesen nicht einmal im Ansatz zu denken, egal wie hoch das Gebot ist“, bezieht Lassenberger klar Stellung. Er gehe „fest“ davon aus, dass BM Johannes Anzengruber „aus moralischer Sicht“ einer solchen Vergabe nicht zustimmen würde.