Graffiti-Werke zieren jetzt die Schulbibliothek

Farbenfroh gestaltet sich die Bibliothek der Polytechnischen Schule in Klagenfurt – und das dank der kreativen Kleinklassenschüler, die von einem Graffiti-Künstler unterstützt wurden.
Vom Klassenzimmer zur coolen Chillax-Bibliothek! Eine Zusammensetzung der Worte „chillen“ und „relaxen“ – zu Deutsch: entspannen – ziert eine Wand in der Polytechnischen Schule Leonardo da Vinci in Klagenfurt. Bereits seit Monaten arbeiten sieben Schüler mit besonderen Bedürfnissen, die die Kleinklasse besuchen, an Umbau und Neugestaltung der schuleigenen Bibliothek.
Künstler unterstützt Schüler
„Die Schüler haben den Raum ausgeräumt, ausgemalt und mit dem Mobilar auch neu gestaltet“, so Sonderpädagogin Petra Messner. Das große Finale: Der Klagenfurter Graffiti-Künstler Valentin Pezzei – bekannt unter seinem Künstlernamen Mogli – besuchte die fleißigen Jugendlichen und unterstützte sie bei der Wandbemalung.
Immer wieder arbeitet Pezzei, der auch Breakdance unterrichtet, kreativ und künstlerisch mit jungen Menschen. Einen ganzen Tag lang war der Spraydosen-Artist, der mit seinem Graffitibus vorgefahren ist, in der Integrationsklasse. Abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse der Schüler, wurden so gleich zwei Wände der Bibliothek bunt besprüht.
Die Motive an den Wänden sind zusammen entworfen, ausgeführt, gesprüht worden
Sonderpädagogin Petra Messner
Nun erstrahlen die Graffitiwände im bunten Farbmix. „Das war eine tolle Sache, den Schülern hat das wirklich sehr gut gefallen“, freut sich die Sonderpädagogin über das Ergebnis.
Künstler gesponsert
Der Künstler ist übrigens von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD), die Kulturvermittlung mit Schulen betreibt, und der Malerei Alexander Trapp gesponsert worden: „Dafür sind wir sehr dankbar.“
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