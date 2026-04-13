Graffiti-Werke zieren jetzt die Schulbibliothek

Immer wieder arbeitet Pezzei, der auch Breakdance unterrichtet, kreativ und künstlerisch mit jungen Menschen. Einen ganzen Tag lang war der Spraydosen-Artist, der mit seinem Graffitibus vorgefahren ist, in der Integrationsklasse. Abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse der Schüler, wurden so gleich zwei Wände der Bibliothek bunt besprüht.