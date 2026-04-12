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„Traurig, wie wenige Frauen im Trainerjob sind!“

Deutsche Bundesliga
12.04.2026 18:30
Historisch! Marie-Louise Eta wird Cheftrainerin bei Union Berlin.
Historisch! Marie-Louise Eta wird Cheftrainerin bei Union Berlin.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von Florian Gröger
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Florian Gröger und Christian Mayerhofer

Union Berlin setzt als erster Klub aus Europas Fußball-Topligen auf einen weiblichen Chefcoach. In Österreich gab es eine Vorreiterin in einer anderen Sportart. Die weiß, wie schwierig es Frauen auf dem Weg nach oben haben. 

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Dreimal Deutscher Meister, ein Triumph in der Champions-League. Beeindruckend. Fußball-Geschichte schreibt Marie-Louise Eta aber erst nächsten Samstag – wenn die 34-Jährige als erste Frau im deutschen Profifußball und in Europas Top-Fünf- Ligen als Cheftrainerin an der Seitenlinie steht. Mit dieser Personalentscheidung schaffte es Union Berlin gestern nach dem Rauswurf von Coach Steffen Baumgart international in die Schlagzeilen, die Fan-Diskussionen dazu sind hitzig und intensiv.

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