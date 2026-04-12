„Traurig, wie wenige Frauen im Trainerjob sind!“

Dreimal Deutscher Meister, ein Triumph in der Champions-League. Beeindruckend. Fußball-Geschichte schreibt Marie-Louise Eta aber erst nächsten Samstag – wenn die 34-Jährige als erste Frau im deutschen Profifußball und in Europas Top-Fünf- Ligen als Cheftrainerin an der Seitenlinie steht. Mit dieser Personalentscheidung schaffte es Union Berlin gestern nach dem Rauswurf von Coach Steffen Baumgart international in die Schlagzeilen, die Fan-Diskussionen dazu sind hitzig und intensiv.