„Traurig, wie wenige Frauen im Trainerjob sind!“

Union Berlin setzt als erster Klub aus Europas Fußball-Topligen auf einen weiblichen Chefcoach. In Österreich gab es eine Vorreiterin in einer anderen Sportart. Die weiß, wie schwierig es Frauen auf dem Weg nach oben haben.
Dreimal Deutscher Meister, ein Triumph in der Champions-League. Beeindruckend. Fußball-Geschichte schreibt Marie-Louise Eta aber erst nächsten Samstag – wenn die 34-Jährige als erste Frau im deutschen Profifußball und in Europas Top-Fünf- Ligen als Cheftrainerin an der Seitenlinie steht. Mit dieser Personalentscheidung schaffte es Union Berlin gestern nach dem Rauswurf von Coach Steffen Baumgart international in die Schlagzeilen, die Fan-Diskussionen dazu sind hitzig und intensiv.
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