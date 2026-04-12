Frühjahrsmesse mit deutlich weniger Besuchern

91 Prozent der 28.500 Besucher und Besucherinnen gaben laut den Veranstaltern an, die Messe weiterzuempfehlen. Mit der Neuordnung der Themen in „SCHAUplätze“ reagierte die Messe Dornbirn auf veränderte Erwartungen des Publikums. So sollte eine „tragfähige inhaltliche Grundlage durch die bewusste Bündelung von Themen und Schwerpunkten“ geschaffen werden, heißt es vonseiten der Messe. Messe-Chef Nilly Nail zeigte sich durchaus optimistisch: „Mit der SCHAU! 2026 haben wir einen wichtigen Schritt in unserer strategischen Weiterentwicklung gesetzt. In den kommenden Jahren bauen wir die Messe konsequent zu einer klar strukturierten Themenmesse für das Frühjahr aus“, erklärte er am Sonntag.



