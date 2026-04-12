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Frühjahrsmesse mit deutlich weniger Besuchern

Vorarlberg
12.04.2026 15:38
Besucher der „Schau!“ in Dornbirn.
Besucher der „Schau!“ in Dornbirn.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die diesjährige Vorarlberger Frühjahrsmesse „Schau!“ ging am Sonntag in Dornbirn zu Ende. 28.500 Besucher fanden den Weg ins Messeareal – ein deutliches Minus gegenüber dem Vorjahr.   

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Die Frühjahrsmesse „Schau!“ in den Dornbirner Messehallen ging am Sonntagabend zu Ende. 28.500 Menschen haben das Event besucht. Im Jahr 2025 waren es 37.500 Besucher. Auch bei den Ausstellern kam es zu einem Rückgang – von 350 auf 280. Rückläufig entwickelten sich auch die auf der Messe getätigten Ausgaben: Während Messebesucher im Vorjahr noch 376 Euro ausgegeben haben, waren es heuer lediglich 124 Euro. Nach einer Neukonzeptionierung wurde die Messe heuer erstmals in sechs Themen-Schauplätze eingeteilt.

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91 Prozent der 28.500 Besucher und Besucherinnen gaben laut den Veranstaltern an, die Messe weiterzuempfehlen. Mit der Neuordnung der Themen in „SCHAUplätze“ reagierte die Messe Dornbirn auf veränderte Erwartungen des Publikums. So sollte eine „tragfähige inhaltliche Grundlage durch die bewusste Bündelung von Themen und Schwerpunkten“ geschaffen werden, heißt es vonseiten der Messe. Messe-Chef Nilly Nail zeigte sich durchaus optimistisch: „Mit der SCHAU! 2026 haben wir einen wichtigen Schritt in unserer strategischen Weiterentwicklung gesetzt. In den kommenden Jahren bauen wir die Messe konsequent zu einer klar strukturierten Themenmesse für das Frühjahr aus“, erklärte er am Sonntag. 

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