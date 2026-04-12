Ohne Schein: Lenker rammt Polizeiauto und flüchtet

In der Nacht auf Sonntag lieferte sich ein 20-Jähriger ohne Führerschein mit der Polizei eine gefährliche Verfolgungsjagd in Wien-Floridsdorf. Er rammte dabei sogar ein Einsatzfahrzeug.
Bereits am Abend war der Mann wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt worden. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Die Beamten nahmen ihm die Schlüssel ab und untersagten die Weiterfahrt. Doch nur wenige Stunden später tauchte der Lenker erneut bei seinem Auto auf – diesmal mit einem Zweitschlüssel – und fuhr einfach los.
20-Jähriger raste der Polizei davon
Als die Polizisten ihn stoppen wollten, eskalierte die Situation: Der 20-Jährige beschleunigte plötzlich, krachte in ein ziviles Polizeiauto und raste mit bis zu 133 km/h durch das Ortsgebiet davon. Laut Polizei versuchte er dabei sogar mehrfach, das Einsatzfahrzeug zu rammen.
Kurz darauf verloren die Beamten den Sichtkontakt. Das Fahrzeug wurde wenig später aufgefunden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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