Ohne Schein: Lenker rammt Polizeiauto und flüchtet

Bereits am Abend war der Mann wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt worden. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Die Beamten nahmen ihm die Schlüssel ab und untersagten die Weiterfahrt. Doch nur wenige Stunden später tauchte der Lenker erneut bei seinem Auto auf – diesmal mit einem Zweitschlüssel – und fuhr einfach los.