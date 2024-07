„Wir lieben es Rennen zu fahren und zu schneiden“

Exklusive Einblicke in die Wiener Tuning-Szene. Die „Krone“ hat in Wien-Döling mit jenen jungen Lenkern gesprochen, die am Steuer der schnellen Flitzer sitzen. Sie erzählen, wie sie ticken und was den Reiz des Rasens ausmacht, bevor sie ihre Rennen am Gürtel starten.