Einreiseverbot für Kanye West in Großbritannien!

Gespräch mit jüdischer Gemeinde geplant

Kanye West selbst hatte wegen der Kontroverse angekündigt, sich mit der jüdischen Gemeinde in Großbritannien treffen zu wollen. „Ich weiß, dass Worte nicht ausreichen“, hielt er in einer Stellungnahme fest. Er müsse durch Taten zeigen, dass er sich verändert habe. „Mein einziges Ziel ist es, nach London zu kommen und ein Zeichen des Wandels zu setzen – indem ich durch meine Musik Einheit, Frieden und Liebe vermittle.“ Er wäre „dankbar für die Möglichkeit“, sich persönlich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu treffen. „Um zuzuhören“, sagte West.