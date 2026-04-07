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Rapper gefährdet Wohl

Einreiseverbot für Kanye West in Großbritannien!

Society International
07.04.2026 16:05
Kanye West ist in Großbritannien unerwünscht. Er gefährde das öffentliche Wohl, hieß es in der ...
Kanye West ist in Großbritannien unerwünscht. Er gefährde das öffentliche Wohl, hieß es in der Begründung.(Bild: AFP/SAUL LOEB)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die britische Regierung verweigert US-Skandalrapper Kanye West die Einreise nach Großbritannien, da seine Anwesenheit nicht dem öffentlichen Wohl dienlich wäre. Der 48-Jährige sollte im Juli am Wireless Festival in London auftreten. Dieses wurde nach der Entscheidung von den Organisatoren komplett abgesagt. 

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Auf der Instagram-Seite des mehrtägigen Festivals hieß es: „Da das Innenministerium YE die Einreise ins Vereinigte Königreich untersagt hat, musste das Wireless Festival abgesagt werden.“

Nach der Ankündigung von Yes Auftritt war eine Debatte angesichts seiner in der Vergangenheit getätigten antisemitischen und rassistischen Äußerungen aufgekommen. Von vielen Seiten wurde sofort ein Einreiseverbot für den Skandalrapper gefordert, das am Dienstag auch erklärt wurde. Premierminister Keir Starmer hatte die Planung zuvor als „zutiefst besorgniserregend“ bezeichnet. Sponsoren zogen sich von dem Festival zurück. 

Gespräch mit jüdischer Gemeinde geplant
Kanye West selbst hatte wegen der Kontroverse angekündigt, sich mit der jüdischen Gemeinde in Großbritannien treffen zu wollen. „Ich weiß, dass Worte nicht ausreichen“, hielt er in einer Stellungnahme fest. Er müsse durch Taten zeigen, dass er sich verändert habe. „Mein einziges Ziel ist es, nach London zu kommen und ein Zeichen des Wandels zu setzen – indem ich durch meine Musik Einheit, Frieden und Liebe vermittle.“ Er wäre „dankbar für die Möglichkeit“, sich persönlich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu treffen. „Um zuzuhören“, sagte West.

West wollte beim Wireless Festival „ein Zeichen des Wandels setzen“ und die jüdische Gemeinde in ...
West wollte beim Wireless Festival „ein Zeichen des Wandels setzen“ und die jüdische Gemeinde in London treffen(Bild: AP/Jordan Strauss)

Ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“
Der Rapper, der mittlerweile unter dem Namen Ye firmiert und in der vergangenen Woche in Los Angeles auftrat, hatte im vergangenen Jahr ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“ veröffentlicht. Anfang 2026 hatte er im „Wall Street Journal“ um Entschuldigung gebeten. „Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit“, schrieb der Ex-Ehemann von Kim Kardashian und führte seine früheren Äußerungen auf eine bipolare Störung zurück.

Einer der Organisatoren des Wireless Festivals verteidigte die Entscheidung, den US-Rapper zu buchen. Was West in der Vergangenheit über Juden und Adolf Hitler gesagt habe, „ist für mich genauso abscheulich wie für die jüdische Gemeinschaft, den Premierminister und andere, die sich dazu geäußert haben – und, wenn man ihn beim Wort nimmt, inzwischen auch für Ye selbst“, schrieb Melvin Benn, Geschäftsführer von Festival Republic, in einer Stellungnahme an die Nachrichtenagentur PA.

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Die Musik des Rappers werde in Großbritannien im Radio gespielt und sei über Livestreams und Downloads verfügbar, sagte Benn. West habe das gesetzliche Recht, „in dieses Land einzureisen und hier aufzutreten“. „Es ist vorgesehen, dass er kommt und auftritt“, sagte er. „Wir geben ihm keine Plattform, um irgendwelche Meinungen zu verbreiten, sondern ausschließlich, um die Songs zu performen.“

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