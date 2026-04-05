Kanye Wests Showpläne sorgen britischen Premier

Lied mit dem Titel „Heil Hitler“

Der 48-jährige Musiker, der inzwischen unter dem Namen Ye auftritt, war in der Vergangenheit wiederholt durch rassistische und antisemitische Aussagen aufgefallen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er zudem ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“. Anfang 2026 hatte er sich in einem Interview mit dem Wall Street Journal entschuldigt und erklärt, er sei weder Nazi noch Antisemit. Seine früheren Aussagen führte er unter anderem auf eine bipolare Störung zurück.