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Festival in London

Kanye Wests Showpläne sorgen britischen Premier

Ausland
05.04.2026 17:39
Der Künstler war immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Kommentaren aufgefallen.
Der Künstler war immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Kommentaren aufgefallen.(Bild: AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der geplante Auftritt von Rapper Kanye West am Wireless Festival in London sorgt für heftige Kritik. Premierminister Keir Starmer zeigt sich alarmiert und verweist auf frühere Nazi-verherrlichende Aussagen des Künstlers. 

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Die angekündigte Teilnahme des US-Rappers Kanye West beim Wireless Festival in London hat in Großbritannien eine Welle der Empörung ausgelöst. Der britische Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Pläne als „zutiefst besorgniserregend“, wie die Zeitung „The Sun“ berichtete. Er verwies dabei auf frühere antisemitische Äußerungen des Künstlers sowie dessen Verherrlichung des Nationalsozialismus.

Britischer Premier sorgt sich um Sicherheit 
Starmer betonte: „Antisemitismus in jeglicher Form ist abscheulich und muss überall, wo er auftritt, klar und entschieden bekämpft werden“. Es sei eine gemeinsame Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich jüdische Menschen im Vereinigten Königreich sicher fühlen könnten.

Das Wireless Festival 2026 wird im Finsbury Park in London ausgetragen. 2007 hingegen fand es ...
Das Wireless Festival 2026 wird im Finsbury Park in London ausgetragen. 2007 hingegen fand es noch im berühmten Hyde Park statt.(Bild: AFP/Leon Neal / AFP)

Lied mit dem Titel „Heil Hitler“
Der 48-jährige Musiker, der inzwischen unter dem Namen Ye auftritt, war in der Vergangenheit wiederholt durch rassistische und antisemitische Aussagen aufgefallen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er zudem ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“. Anfang 2026 hatte er sich in einem Interview mit dem Wall Street Journal entschuldigt und erklärt, er sei weder Nazi noch Antisemit. Seine früheren Aussagen führte er unter anderem auf eine bipolare Störung zurück.

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Das Wireless Festival soll vom 10. bis 12. Juli im Finsbury Park im Norden von London stattfinden. Medienberichten zufolge werden rund 150.000 Besucher erwartet. Kanye West wird weiterhin als Headliner geführt, was die öffentliche Debatte zusätzlich anheizt.

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