2,5 Stunden unter Lawine: Snowboarder tot geborgen

Keine Notfallausrüstung dabei

Die anderen beiden wurden verschüttet – der eine bis zum Kopf, der andere komplett! „Das Duo führte keine Notfallausrüstung mit sich“, so die Polizei. Kurz vor 16 Uhr wurde via Leitstelle Tirol Alarm geschlagen, ein Großeinsatz war die Folge. Der Teilverschüttete – ein 51 Jahre alter Deutscher – konnte relativ rasch unverletzt geborgen werden, heißt es vonseiten der Ermittler. Der andere Snowboarder – ein 49-Jähriger aus Deutschland – galt weiter als vermisst. Da er kein LVS-Gerät bei sich hatte, war die Suche schwierig.