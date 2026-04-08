Skitourengeher (46) im Trentino von Lawine erfasst

Mehr Lawinentote als in den Vorjahren

In Europa sind in diesem Winter so viele Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen wie seit Jahren nicht mehr. Seit Anfang Oktober starben in europäischen Gebirgen mindestens 135 Menschen, die unter Schneemassen verschüttet waren. Besonders hart betroffen war in diesem Winter Italien, wo insgesamt 39 Tote gezählt wurden, vor allem in Südtirol. Dort ereignete sich auch das schlimmste Unglück: Beim Aufstieg zur 3545 Meter hohen Vertainspitze im Ortler-Gebirge wurden Anfang November fünf Bergsteigerinnen und Bergsteiger von Schneemassen mitgerissen und getötet. Alle fünf kamen aus Bayern.