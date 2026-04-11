Wie tickt Vorarlbergs Jugend?

Was sind nun die Ergebnisse? Trotz globaler Krisen und gesellschaftlicher Unsicherheiten blicken die meisten Jugendlichen in Vorarlberg optimistisch in ihre persönliche Zukunft. 46 Prozent der Jugendlichen sehen ihre eigene Zukunft völlig, weitere 43 Prozent eher positiv. Die Zukunft der Gesellschaft sieht hingegen nur ein gutes Drittel der Jungen sehr oder eher zuversichtlich (34 Prozent). Das psychische und körperliche Wohlbefinden hat sich in den letzten zehn Jahren bei jungen Menschen in Vorarlberg verschlechtert. Bei der Erhebung im Jahr 2016 hatten noch fast zwei Drittel ein hohes psychisches Wohlbefinden (65 Prozent), im Jahr 2020 waren es 58 und im Jahr 2025 nur mehr 56 Prozent.