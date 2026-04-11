Er zieht für die Grünen in Gemeinderatswahlkampf

„Ich danke allen für das Vertrauen! Als neues Team wollen wir uns mit frischer Energie für die Menschen in Klagenfurt einsetzen. Denn sie haben genug von den chaotischen Zuständen, die derzeit herrschen“, stellte Samonig nach seiner Nominierung klar. Klagenfurt – eine „kleine große Stadt am Wörthersee“ – solle ein Ort sein, an dem „Kinder wachsen, Familien Wurzeln schlagen und Nachbarschaften zusammenhalten“.