Er zieht für die Grünen in Gemeinderatswahlkampf

In weniger als einem Jahr schreiten die Kärntnerinnen und Kärntner wieder zur Wahlurne: Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl steht an. Das Team, mit dem die Klagenfurter Grünen antreten wollen, wurde nun bei der Mitgliederversammlung bestimmt. Der 39-jährige Stefan Samonig soll die Stadtpartei in die Wahl führen.
„Ich danke allen für das Vertrauen! Als neues Team wollen wir uns mit frischer Energie für die Menschen in Klagenfurt einsetzen. Denn sie haben genug von den chaotischen Zuständen, die derzeit herrschen“, stellte Samonig nach seiner Nominierung klar. Klagenfurt – eine „kleine große Stadt am Wörthersee“ – solle ein Ort sein, an dem „Kinder wachsen, Familien Wurzeln schlagen und Nachbarschaften zusammenhalten“.
Zurzeit laufe noch vieles schief, so der frisch gekürte Spitzenkandidat: „Entscheidungen werden verschleppt und Probleme bleiben liegen – vom Hallenbad bis hin zu den Stadtfinanzen.“ Samonig und sein Team wollen die politische Kraft sein, „die das Wohl der Menschen über Machtspielchen und Parteipolitik stellt“.
Samonig ist 39 Jahre alt, Vater und zog 2022 wieder zurück in seine Heimatstadt. Sein Ziel sei eine leistbare Landeshauptstadt, die „Familien ein Zuhause bietet, Studierenden Perspektiven eröffnet und eine lebendige Innenstadt schafft, in der man das Auto einfach stehen lassen kann“.
Platz 2: Kernstin Hoi (44). Seit über 20 Jahren im Sozialbereich tätig, leitet eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Themen wie Chancengleichheit, Inklusion, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit prägen ihren Alltag und ihr politisches Engagement.
Platz 3: Sophie Petschnig (36). Gründerin der „Kleinen Freiheit“ als Plattform für nachhaltiges Wirtschaften und bewussten Konsum. Setzt sich für nachhaltiges Wirtschaften und die Stärkung lokaler Initiativen und Unternehmen ein.
Platz 4: Alexander Burger-Scheidlin (30). Jurist. Engagiert sich für Rechtsstaatlichkeit und Klimaschutz, und bringt Erfahrung aus dem öffentlichen Dienst in die Gemeindepolitik ein.
Platz 5: Margit Motschiunig (61). Kindergartenleiterin und Gemeinderätin. Bringt operative Erfahrung in Ausschüssen und in der Umsetzung des Stadtrechts ein, um das neue Team optimal bei den Herausforderungen in der Gemeindepolitik zu begleiten.
Die Liste der Klagenfurter Grünen beinhaltet gleich fünf neue Gesichter: „Ich freue mich riesig auf die Arbeit in unserem neuen und jungen Team. Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen und Lebensrealitäten bringen sich ein“, so Samonig.
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