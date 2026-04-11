Autolenker (19) starb nach Zusammenstoß mit Lkw

Lkw mittels Kran geborgen

Der Lkw-Lenker blieb laut Polizei unverletzt. Da die Zugmaschine des Lastwagens durch den Zusammenprall über eine Böschung gerutscht war, wurde ein Kranwagen angefordert, um den Sattelzug von der Straße zu entfernen. Für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten war die B 129 in dem Bereich gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.