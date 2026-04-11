Autolenker (19) starb nach Zusammenstoß mit Lkw

Mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung Verkehrsunfall“ wurden Samstagmorgen die Feuerwehren Alkoven und Polsing auf die B129 bei Alkoven (OÖ) gerufen. Ein Autolenker (19) war gegen einen Lastwagen geprallt und wurde in sein Fahrzeug eingeklemmt. Der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen.
Gegen 6.50 Uhr heulten in Alkoven die Sirenen. Auf der B 129 zwischen Straß und Eferding war es im Frühverkehr zu einem Unfall gekommen. Ein Autolenker (19) aus Eferding prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen, der von einem 63-Jährigen aus Niederösterreich gelenkt wurde.
Feuerwehr barg Fahrer
Der Pkw kam nach der Kollision quer zur Fahrbahn zum Stillstand, der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. „Wir haben ihn mittels Crashbergung geborgen und dem Notarzt übergeben“, schildert der Einsatzleiter der Feuerwehr. Eine Ärztin war Unfallzeugin, wählte den Notruf und leistete Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf.
Lenker tödlich verletzt
Doch auch der konnte dem jungen Mann nicht mehr helfen. Der Kosovare erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Angehörige, die unmittelbar danach am Einsatzort eintrafen, wurden Zeugen der dramatischen Rettung und mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden.
Lkw mittels Kran geborgen
Der Lkw-Lenker blieb laut Polizei unverletzt. Da die Zugmaschine des Lastwagens durch den Zusammenprall über eine Böschung gerutscht war, wurde ein Kranwagen angefordert, um den Sattelzug von der Straße zu entfernen. Für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten war die B 129 in dem Bereich gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.
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