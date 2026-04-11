OP-Saal in Kepler Uniklinikum steht unter Wasser

Vorerst unbenutzbar

Die Behebung des Schadens wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die Dauer der Arbeiten ist der Saal außer Gefecht. Ob und wie viele geplante Operationen deswegen verschoben werden müssen, ist noch unklar. Sicher sei aber, dass Notoperationen in anderen Räumen trotzdem durchgeführt werden können.