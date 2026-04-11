OP-Saal in Kepler Uniklinikum steht unter Wasser

Ein Wassereintritt hat am Samstagmorgen einen Operationssaal in einem Spital des Kepler-Uniklinikums in Linz außer Gefecht gesetzt. Bis der Schaden, dessen Ausmaß vorerst noch nicht bekannt war, vollständig behoben ist, kann der OP-Saal nicht benutzt werden. Für Notoperationen gibt es trotzdem Kapazitäten.
Schon wieder sorgt das Kepler Uniklinikum in Linz für Schlagzeilen, diesmal aber der etwas anderen Art. Laut ersten „Krone“-Informationen hatte wohl ein Wasserrohrbruch am Samstagmorgen einen der Operationssäle unter Wasser gesetzt.
Vorerst unbenutzbar
Die Behebung des Schadens wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die Dauer der Arbeiten ist der Saal außer Gefecht. Ob und wie viele geplante Operationen deswegen verschoben werden müssen, ist noch unklar. Sicher sei aber, dass Notoperationen in anderen Räumen trotzdem durchgeführt werden können.
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