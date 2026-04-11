Eine Extrempartitur mit Mittelmaß in der Besetzung

Er hat seine Krebserkrankung gut überstanden, dirigierte 2025 erstmals wieder am Ring die Premiere von „Fidelio“ und steht nun in der „Wozzeck“-Serie erneut am Pult: Franz Welser-Möst (65), dessen Beziehungen zu Alban Bergs Oper bis 1987 zurückgehen, als er Claudio Abbado assistierte, fühlt sich wieder fit für die Auseinandersetzung mit der Extrempartitur.