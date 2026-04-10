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Ohne Führerschein

Deutscher angetrunken mit Handy am Steuer

Salzburg
10.04.2026 16:27
Mit dem Handy am Steuer erwischte die Polizei den Mann.
Mit dem Handy am Steuer erwischte die Polizei den Mann.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Donnerstag stoppte die Polizei aus Anif auf der A1 einen 39-jährigen Deutschen. Er hatte während der Fahrt sein Handy in der Hand. Aber mehr noch: Der Mann hatte offenbar Alkohol konsumiert. 

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Ein Alkomattest ergab laut Polizei 1,4 Promille. Als hätte das nicht schon gereicht, hatte der Mann zudem keinen Führerschein. Seine Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde angezeigt.

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Am selben Tag kontrollierte die Polizei St. Michael im Lungau das Tempo auf der A10. Dabei wurde ein 41-jähriger österreichischer Lenker bei erlaubten 100 km/h mit 166 km/h gemessen. Der Mann wurde angehalten, der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und er wurde angezeigt. 

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