Deutscher angetrunken mit Handy am Steuer

Am Donnerstag stoppte die Polizei aus Anif auf der A1 einen 39-jährigen Deutschen. Er hatte während der Fahrt sein Handy in der Hand. Aber mehr noch: Der Mann hatte offenbar Alkohol konsumiert.
Ein Alkomattest ergab laut Polizei 1,4 Promille. Als hätte das nicht schon gereicht, hatte der Mann zudem keinen Führerschein. Seine Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde angezeigt.
Am selben Tag kontrollierte die Polizei St. Michael im Lungau das Tempo auf der A10. Dabei wurde ein 41-jähriger österreichischer Lenker bei erlaubten 100 km/h mit 166 km/h gemessen. Der Mann wurde angehalten, der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und er wurde angezeigt.
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