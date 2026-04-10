Fahrraddiebe fühlen sich in Salzburg sehr wohl

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) veröffentlichte am Freitag eine Statistik zu den Fahrraddiebstählen im Land. Insgesamt gibt es zwar eine Rückgang, in Salzburg läuft der Trend aber in die andere Richtung.
Pro 10.000 Einwohner wurden in der Stadt Salzburg im Jahr 2025 66 Fahrräder gestohlen. Das ist der Topwert in ganz Österreich. Dahinter folgen Innsbruck (55) und Graz (49). Generell wies die Landeshauptstadt Salzburgs neben der Steiermark als einziges Bundesland ein Plus (4,0 Prozent) an Fahrraddiebstählen im Vergleich zum Jahr 2024 auf.
Generell eine Abnahme an Diebstählen
In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Fahrraddiebstähle deutlich gesunken. Im Jahr 2015 wurden in Österreich noch 28.018 Fahrräder als gestohlen gemeldet. „Mit der Zunahme an hochpreisigen Fahrrädern hat sich die Qualität der Sicherungssysteme verbessert, auch das Bewusstsein, das Fahrrad sicher abzusperren, ist gestiegen. Zudem gibt es mittlerweile mehr Abstellplätze und absperrbare Radboxen, etwa bei Bahnhöfen. All das trägt zur Reduktion der Fahrraddiebstähle bei“, erklärte VCÖ-Sprecher Gratzer.
Der VCÖ empfahl, abgestellte Fahrräder immer abzusperren und darauf zu achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an einem Fahrradbügel befestigt wird. Werde nur das Vorderrad am Fahrradständer angehängt, bestehe die Gefahr, dass das Rad abmontiert und der Rest des Fahrrads gestohlen wird. Bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern sei deswegen eine Diebstahl-Versicherung zu empfehlen, bei der auch Teildiebstahl inkludiert ist. Zudem sei es hilfreich, die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so könne ein wiedergefundenes Fahrrad leichter an die rechtmäßige Besitzerin bzw. den Besitzer übergeben werden.
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