Fahrraddiebe fühlen sich in Salzburg sehr wohl

Der VCÖ empfahl, abgestellte Fahrräder immer abzusperren und darauf zu achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an einem Fahrradbügel befestigt wird. Werde nur das Vorderrad am Fahrradständer angehängt, bestehe die Gefahr, dass das Rad abmontiert und der Rest des Fahrrads gestohlen wird. Bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern sei deswegen eine Diebstahl-Versicherung zu empfehlen, bei der auch Teildiebstahl inkludiert ist. Zudem sei es hilfreich, die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so könne ein wiedergefundenes Fahrrad leichter an die rechtmäßige Besitzerin bzw. den Besitzer übergeben werden.