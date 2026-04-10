Südtiroler (61) sitzt in New York im Gefängnis

Sein in Kirgistan ansässiger Geschäftspartner war in diesem Zusammenhang bereits im Jänner zu 39 Monaten Haft verurteilt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft arbeitete der 61-Jährige als Vertriebsleiter für einen norditalienischen Großhändler für Waffen und Munition. Gemeinsam mit einem Komplizen soll er Kriegsgerät nach Italien importiert und über eine weitere Firma an einen Händler in Kirgistan weitergeleitet haben, von wo aus die Lieferung nach Russland erfolgt sein soll.