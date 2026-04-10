Pinzgau will auf jeden Tropfen Wasserkraft setzen

Die Energieziele liegen im Pinzgau auf dem Tisch. Die Gemeinden haben für sich selbst ein Leitbild erstellt. Die Ziele: Konsequenter Ausbau der erneuerbaren Energien, nachhaltige Mobilitätsangebote und die Stärkung der Wirtschaft in der Region. Was auf den ersten Blick eher theoretisch klingt, ist ein Bündel aus vielen Einzelmaßnahmen. „Wir unterstützen uns jetzt gegenseitig, auch wenn zum Beispiel Windkraftbetreiber vor der Tür stehen“, spricht die Brucker ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Huber die jüngere Vergangenheit in der Gemeinde an.