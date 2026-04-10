Tausende Red-Bull-Dosen aus Lager abtransportiert

Gewerbsmäßiger schwerer Diebstahl

Der 39-Jährige will „aus Gutmütigkeit“ geholfen haben, nachdem sich der Täter in seinem ehemaligen Kebab-Lokal mit ihm angefreundet hatte. Auch der Zweitangeklagte gibt sich als hilfsbereit: Er helfe gerne und hinterfrage „oftmals nicht“. Das Gericht sieht das anders. Die Vorsitzende Richterin Kathrin Feurle spricht Klartext: schuldig – und zwar wegen gewerbsmäßigen schweren Diebstahls. Das Urteil: 24 Monate Haft für den Erstangeklagten, 18 Monate für den Zweitangeklagten, davon zwölf bedingt. Dabei wären bis zu zehn beziehungsweise fünf Jahre möglich gewesen.