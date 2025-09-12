Haftstrafen statt Flügel für „Red-Bull“-Diebe

Fakt ist, dass „die Gruppe arbeitsteilig und professionell vorging“, so Staatsanwalt Elias Zortea. Dreh- und Angelpunkt war ein ehemaliger Lagerarbeiter, der nach seiner Kündigung den Zugangschip für die Hallentore nicht zurückgab. So konnten er und seine Komplizen das Gelände jederzeit betreten. Der Hauptangeklagte räumte vor Gericht ein, den Plan zu Dritt geschmiedet und für jede Lieferung Geld bekommen zu haben. Laut Anklage flossen dafür mehr als 196.000 Euro. Der Mann ließ zudem wissen, dass er das Geld teils für die Operation seines Vaters in der Türkei und zum Aufbau eines Geschäfts genutzt habe.