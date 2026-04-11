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Euphorie um Muslic

Vom zweitgrößten Flop der Liga zum Schalke-Magier!

Deutsche Bundesliga
11.04.2026 18:30
Der Österreicher Miron Muslic verzaubert Schalke.
Der Österreicher Miron Muslic verzaubert Schalke.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Von Zweitligist FAC schaffte er es als Cheftrainer zu Ried, musste nach zehn sieglosen Spielen gehen. Nach einer faszinierenden Reise gilt der Österreicher Miron Muslic bei Deutschlands Fan-Gigant Schalke mittlerweile als „Magier Miron“. Der Traum vom Aufstieg in die Bundesliga ist zum Greifen nahe! 

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Zehn Spiele ohne Sieg. 0:1 gegen Austria, 0:3 in Salzburg, 0:0 gegen Admira, 1:2 bei Sturm, 1:1 gegen St. Pölten und Hartberg, 0:1 bei Rapid, 0:4 gegen den WAC, 0:3 gegen den LASK, 1:2 in Altach. Dann war im März 2021 das Kapitel Miron Muslic als Ried-Cheftrainer wieder erledigt. Bis heute hat er hinter Goran Stanisavljevic (holte in 15 Spielen mit Austria Lustenau im Schnitt 0,2 Zähler) den zweitschwächsten Punkteschnitt jener Trainer in der Bundesliga-Geschichte, die mindestens zehn Spiele absolvierten. Für manche ein Karriereknick, von dem man sich kaum erholt. Bei Muslic ging es danach erst richtig los!

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