Vom zweitgrößten Flop der Liga zum Schalke-Magier!

Zehn Spiele ohne Sieg. 0:1 gegen Austria, 0:3 in Salzburg, 0:0 gegen Admira, 1:2 bei Sturm, 1:1 gegen St. Pölten und Hartberg, 0:1 bei Rapid, 0:4 gegen den WAC, 0:3 gegen den LASK, 1:2 in Altach. Dann war im März 2021 das Kapitel Miron Muslic als Ried-Cheftrainer wieder erledigt. Bis heute hat er hinter Goran Stanisavljevic (holte in 15 Spielen mit Austria Lustenau im Schnitt 0,2 Zähler) den zweitschwächsten Punkteschnitt jener Trainer in der Bundesliga-Geschichte, die mindestens zehn Spiele absolvierten. Für manche ein Karriereknick, von dem man sich kaum erholt. Bei Muslic ging es danach erst richtig los!